В Курской области пройдет 2-я Железногорская биеннале

С 21 по 30 августа в городе Железногорске на северо-западе Курской области более сорока художников и художественных коллективов представят свои работы на 2-й Железногорской биеннале.

«Это социальный эксперимент, художественный акт, активистский проект и просто празднование юности и случайности в городе», — сообщает сайт биеннале. Там же приводятся расписание и список участников.

Среди запланированных событий 2-й Железногорской биеннале выставки на разных городских площадках, мастерская художницы Дарьи Назаровой, презентация нового альбома группы «Водослив», баскетбольный турнир и прогулка-перформанс по дачам.

«ЖБ изначально задумывалась как честный срез локальной художественной сцены — без роскоши, официоза и напыщенной серьезности», — пишут организаторы биеннале из Железногорского центра современного искусства «Цикорий».

В этом году они получили более 60 заявок: «Часть потенциальных участников представили четкие проекты, часть – лишь рассказали, чем они любят заниматься или просто написали, что хотят участвовать, но не понимают, что делать. Поэтому мы не отбираем, а набираем и принимаем. Нам не хочется ложных статистик и завышенных ожиданий. Пусть Биеннале будет честной, и Вы почувствуете что-то общее с ней — несовершенство».







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