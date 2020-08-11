В Москве установят табличку «Последнего адреса» в память о Переце Маркише

12 августа в рамках проекта «Последний адрес» в Москве будет открыта мемориальная табличка, посвященная еврейскому поэту Перецу Маркишу (1895-1952).

Как сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК), мемориальный знак будет открыт на стене дома на бывшей улице Горького (сейчас — 1-я Тверская-Ямская, дом 36, стр. 1), где Перец Маркиш жил вплоть до своего ареста в 1949 году.

В церемонии примут участие основатель проекта «Последний адрес», журналист Сергей Пархоменко, президент РЕК Юрий Каннер, временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне, представители общества «Мемориал», правозащитники и общественные деятели. В онлайн-режиме к церемонии присоединится младший сын Переца Маркиша, израильский писатель Давид Маркиш.

Открытие мемориальной таблички пройдет в 68-ю годовщину расстрела Переца Маркиша и других членов Еврейского антифашистского комитета (ЕАК).

«12 августа — скорбная дата, ее образно называют "ночь расстрелянных поэтов», — говорит президент РЕК Юрий Каннер — В ту ночь в подвале Лубянки были казнены приговоренные по "делу ЕАК". Считается, что именно тогда была убита советская литература на идиш — самая мощная ветвь литературы на этом языке, почти уничтоженном войной вместе с половиной его носителей. Среди 13 расстрелянных был ее цвет, и одной из ярчайших ее фигур был Перец Маркиш».

В этот же день, 12 августа, на портале образовательного проекта РЕК 12-13.plus будут представлены материалы, посвященными казненным членам ЕАК. О судьбе и стихах Маркиша будет рассказано в видеолекции и статье. В сентябре эти материалы станут частью большого четырехнедельного онлайн-курса «Еврейские литераторы, писавшие на идише».







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