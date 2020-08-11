В Москве установят табличку «Последнего адреса» в память о Переце Маркише

Есть ли выход из онлайна
Гид COLTA.RU по проекту «THEATRUM: Ре-Формация»11 августа 2020384
12 августа в рамках проекта «Последний адрес» в Москве будет открыта мемориальная табличка, посвященная еврейскому поэту Перецу Маркишу (1895-1952).
Как сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК), мемориальный знак будет открыт на стене дома на бывшей улице Горького (сейчас — 1-я Тверская-Ямская, дом 36, стр. 1), где Перец Маркиш жил вплоть до своего ареста в 1949 году.
В церемонии примут участие основатель проекта «Последний адрес», журналист Сергей Пархоменко, президент РЕК Юрий Каннер, временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне, представители общества «Мемориал», правозащитники и общественные деятели. В онлайн-режиме к церемонии присоединится младший сын Переца Маркиша, израильский писатель Давид Маркиш.
Открытие мемориальной таблички пройдет в 68-ю годовщину расстрела Переца Маркиша и других членов Еврейского антифашистского комитета (ЕАК).
«12 августа — скорбная дата, ее образно называют "ночь расстрелянных поэтов», — говорит президент РЕК Юрий Каннер — В ту ночь в подвале Лубянки были казнены приговоренные по "делу ЕАК". Считается, что именно тогда была убита советская литература на идиш — самая мощная ветвь литературы на этом языке, почти уничтоженном войной вместе с половиной его носителей. Среди 13 расстрелянных был ее цвет, и одной из ярчайших ее фигур был Перец Маркиш».
В этот же день, 12 августа, на портале образовательного проекта РЕК 12-13.plus будут представлены материалы, посвященными казненным членам ЕАК. О судьбе и стихах Маркиша будет рассказано в видеолекции и статье. В сентябре эти материалы станут частью большого четырехнедельного онлайн-курса «Еврейские литераторы, писавшие на идише».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:11InLiberty запускает онлайн-школу о демократии
17:02В Курской области пройдет 2-я Железногорская биеннале
15:08МАММ откроет сезон девятью выставками
13:54В Москве установят табличку «Последнего адреса» в память о Переце Маркише
12:47Градозащитники требуют вернуть исторический облик московской аптеке
10 августа 2020
17:26До конца августа медиков будут бесплатно пускать в Третьяковку
16:55Выставка проекта «Искусство быть» состоится в Выксе
15:50Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пройдет в онлайн-форматеВсе новости
Гид COLTA.RU по проекту «THEATRUM: Ре-Формация»11 августа 2020384
Затяжная импровизация, эмбиент на трубе, психоделия по-ярославски и еще семь примечательных отечественных альбомов месяца11 августа 2020548
Лилия Кашенцева о фестивале-лаборатории «Хомяков home», поисках genius loci и тайной жизни ТИАМа11 августа 2020479
Премьеры в Гааге и танец времен новой этики10 августа 20201275
Майкл Скэммел — к юбилею Павла Литвинова10 августа 20201264
Кирилл Кобрин о том, почему проституцию следует скорее декриминализировать, и о возмутительной, с точки зрения благонамеренной публики, книге двух секс-работниц10 августа 20202113
«Тревожная сказка про монстров, которые живут внутри нас»: психологический арт-поп от певицы из Москвы10 августа 20201129
Зальцбург-2020: юбилей в эпоху ковида7 августа 20203470
Илья Симановский отвечает на публикацию Марины Соколовой7 августа 20205836
Надя Плунгян и Максим Буров прощаются с главной выставкой «Гаража»7 августа 20203005
Валерий Фокин: большое интервью7 августа 20203402
Продолжаем представлять песни из трибьют-проекта группе «Центр» — классикам московского рока7 августа 20202493