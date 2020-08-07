Центр Вознесенского проведет онлайн-встречу с Михаилом Гробманом

11 августа состоится онлайн-встреча с поэтом и художником Михаилом Гробманом, которую организует Центр Вознесенского.

Начало в 18:00, встреча пройдет на платформе Zoom, бесплатная регистрация — здесь.

Об искусстве и поэзии андеграунда с Михаилом Гробмано будет говорить литературный куратор Центра Илья Данишевский. В вечере примут участие режиссер-документалист Лилия Вьюгина и главный редактор литературно-художественного журнала «Зеркало» Ирина Врубель-Голубкина.

Также в программе показ фильма Лилии Вьюгиной «Портрет эпохи мастерских» о советском неофициальном искусстве 1960-х — 1980-х годов.

Михаил Гробман — один из лидеров и идеологов Второго авангарда, создатель знаменитого дневника, на протяжении восьми лет документировавшего жизнь советского неподцензурного искусства, автор двух тысяч графических и живописных работ и обширного корпуса стихотворений. В 1971 году эмигрировал в Израиль, где создал группу художников «Левиафан», став одним из основателей израильского концептуализма. Автор множества критических статей, с 1991 года — член редколлегии журнала «Зеркало».

Встреча проводится при поддержке Посольства Израиля в России







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