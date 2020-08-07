Сериал «Грозный» с Маковецким выдвинули на господдержку

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Сегодня, 7 августа, перед членами экспертного совета Министерства культуры и экспертами Российского военно-исторического общества прошла презентация телесериалов, претендующих на финансовую поддержку министерства. Среди них сериал «Грозный» с Сергеем Маковецким в главной роли.
Как сообщает «Интерфакс», всего было представлено восемь проектов.
Историческую многосерийную драму «Грозный» для канала «Россия» (ВГТРК) снимает студия «Москино», режиссер — Алексей Андрианов («София», «Годунов»). Сериал о жизни Ивана Грозного состоит из двух фильмов по четыре серии. Царя в молодости сыграет Александр Яценко, во второй части главную роль исполняет Сергей Маковецкий.
Режиссер четырехсерийной экранизации романа Гоголя «Мертвые души» — Григорий Константинопольский. В главной роли — Евгений Цыганов. Действие сериала, производством которого занимается студия «Лукфильм», происходит в наше время. Чичиков, чиновник из Москвы, продает провинциалам места на кладбище рядом со знаменитостями.
Восьмисерийный сериал «Чиновница» с Валерией Толстогановой в главной роли снимает для киностудии КИТ режиссер Оксана Карас. Сериал, героиня которого, чиновница регионального Минздрава, борется с коррупцией, будет показывать Первый канал.
К 125-летию актрисы Фаины Раневской кинокомпания Star Media планирует выпустить восьмисерийный сериал «Фаина». Режиссер — Дмитрий Петрунь.
Кинокомпания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькулова представила многосерийный телевизионный фильм «Седьмая симфония» режиссера Александра Котта. В нем рассказывается об исполнении Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года.
Кроме того, в презентации участвовали сериал «Фитин» к столетию Службы внешней разведки (реж. Кирилл Белевич), байопик адмирала Николая Кузнецова (реж. Сергей Гицбург) и историческая драма «Союз спасения. Время гнева» (реж. Никита Высоцкий).
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