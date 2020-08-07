Beat Film Festival покажет фильмы о музыке в drive-in кинотеатре

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С 13 по 15 августа Beat Film Festival и Levi's проведут серию специальных показов, два из которых пройдут в кинотеатре открытым небом на парковке московского дизайн-квартала «Флакон». Там можно будет посмотреть фильмы о лидере INXS Майкле Хатченсе и о концертах кинокомпозитора Макса Рихтера.
На специальных показах в drive-in кинотеатре «Кинофлакон IVI» будут представлены два фильма из музыкаьлной программы Beat Film Festival:
13 августа в 21:00 — «Майкл Хатченс: Mystify!» (Mystify: Michael Hutchence)
Фильм исследует траекторию жизни фронтмена австралийской группы INXS, закончившейся самоубийством, и воскрешает дух рок-сцены 1980-х: эпоху героических поз, темных очков и головокружительных романов.
14 августа в 21:00 — «Сон Макса Рихтера» (Max Richter’s Sleep)
Фильм погружает зрителя в удивительный опыт концертного исполнения 8-часового альбома Макса Рихтера «Sleep», автора саундтреков к «Прибытию» Дени Вильнева и «Прометею» Ридли Скотта. По замыслу композитора, зрители слушали музыку, лежа в кроватях, на грани между сном и бодрствованием.
Кроме того, 15 августа в 20:30 в летнем кинотеатре «Москино Музеон» пройдет показ фильма «White Riot» о британской панк-сцене 1970-х и ее героях, таких как The Clash, Buzzcocks и Sham 69.
Beat Film Festival продлится до 14 августа, фестиваль проходит на онлайн-платформе «КиноПоиск HD» и в московских кинотеатрах.
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