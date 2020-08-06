Путин поручил создать правительственную комиссию по русскому языку

© Пресс-служба Президента России

Сегодня, 6 августа, на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в России по поручению президента Владимира Путина будет создана правительственная комиссия по русскому языку.

Выступление Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства. По словам премьер-министра, комиссия разработает целостную языковую политику для того, чтобы «сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире».

Также предполагается определить «единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка».

«В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации», — отметил Мишустин.

Важной частью работы комиссии он назвал повышение уровня подготовки специалистов: «в первую очередь тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка».







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