Путин поручил создать правительственную комиссию по русскому языку

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Сегодня, 6 августа, на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в России по поручению президента Владимира Путина будет создана правительственная комиссия по русскому языку.
Выступление Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства. По словам премьер-министра, комиссия разработает целостную языковую политику для того, чтобы «сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире».
Также предполагается определить «единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка».
«В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации», — отметил Мишустин.
Важной частью работы комиссии он назвал повышение уровня подготовки специалистов: «в первую очередь тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка».
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