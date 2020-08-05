Премия «_Литблог» открыла сезон

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До 31 октября открыт прием заявок от книжных блогеров на соискание премии «_Литблог», которую проводит национальная литературная премия «Большая книга» с целью поощрить обсуждение словесности в интернете и наградить автора лучшего книжного блога о литературе.
Как сообщает сайт «Год литературы», каждая заявка должна включать три рецензии на книжные новинки общим объемом не более 15 000 знаков с пробелами, а также краткую информацию о блоге и его авторе. Один из текстов должен быть посвящен произведениям финалистов любой из трех национальных литературных премий 2019–2020 годов — «Большая книга», «Лицей» или «Книгуру».
Жюри рассмотрит как текстовые, так и видеоблоги, на момент подачи заявки блог должен вестись не менее полугода.
В нынешнем, третьем сезоне премии «_Литблог» помимо авторов текстов правом выдвижения блога обладают профильные СМИ, библиотеки, вузы, лауреаты национальных литературных премий сезонов 2019/2020 и лауреаты предыдущих сезонов «_Литблога».
Кроме того, в третьем сезоне учреждена специальная номинация «Свежий взгляд», лауреата которой выберут студенты магистратуры НИУ ВШЭ «Литературное мастерство». Им станет автор самых нетривиальных и смелых текстов о современной литературе.
Состав жюри будет объявлен в сентябре, короткий список — не позднее 15 ноября, лауреат премии «_Литблог» — в конце года, он получит денежный приз и планшет.
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