Strelka Mag проведет «Телемост фотографов модернизма»

© Дмитрий Соловьев

7 августа пройдет паблик-ток «Телемост фотографов модернизма», организованный журналом Strelka Mag в рамках программы Strelka 2020 Live. Блогеры из России и Украины расскажут, зачем они документируют советское наследие.

Начало в 20:00, бесплатная регистрация — здесь.

В паблик-токе принмут участие блогеры Дмитрий Соловьев (автор проекта Ukrainian Modernism) и Арсений Котов (автор проекта Northern Friend).

«У каждого свое отношение к советскому модернизму, но всем интересно следить за инстаграмами с панельками, — пишут организаторы паблик-тока. — Почему их создатели не устают фотографировать наследие СССР? Почему путешествуют в труднодоступные точки вроде Чернобыля или Норильска, чтобы просто показать читателям пару домов? Подключаемся к разговору двух фотографов, чтобы понять, как летопись совмода помогает узнать что-то о городе и о самом себе».







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