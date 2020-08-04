В Музее Москвы пройдет городской блошиный рынок

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8 и 9 августа выставочный корпус Провиантских складов станет площадкой первого после изоляции городского блошиного рынка в Музее Москвы. Его тема – «Отдых в СССР!».
Как сообщает пресс-служба Музея Москвы, городской блошиный рынок объединит коллекционеров, антикваров и любителей необычных предметов, таких как фарфор европейских, советских и дореволюционных российских марок, винтажные наряды из натуральных тканей, украшения с историей, а также советские диафильмы, игрушки и значки.
Организаторы готовят выставочную программу, посвященную отечественным курортам, — официальные и частные фотографии Кавказа, Крыма и Байкала. Гости Городского блошиного рынка смогут поиграть в шахматы и настольные игры. Вечером откроется танцплощадка с музыкой 1920-х и мастер-классом по танцам линди-хоп и Чарльстон, в субботу — выставка купальных костюмов с 1920-х до 1980-х&nbs;годов прошлого века, посетив стенд-ап лекцию проекта Ретролукс.
На выставке московского художника Алексея Микулина можно будет увидеть пластилиновые миниатюры, в деталях воссоздающие московскую квартиру 1950-х. Свои работы на рынке также представят мастерская народной игрушки семьи Безобразовых, художница Алена Галицкая и мастерские «Артель блаженных».
Кроме того, вниманию гостей блошиного рынка предлагается выставка «Символы Олимпиады. К 40-летию Олимпийских игр в Москве», которая проходит в первом корпусе Музея Москвы. На ней представлены 35 плакатов, факел Олимпийского огня, флаг Олимпиады-80, рукопись перевода гимна, выполненного Робертом Рождественским, и фоторепортаж с места событий.
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