Премьера оперы о Литвиненко состоится в 2021 году

В июле 2021 года на фестивале Grange Park Opera в Великобритании будет впервые представлена опера «Жизнь и смерть Александра Литвиненко».

«Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, живущий в изгнании в Лондоне, становится самым яростным и раздражающим критиком Путина. Он узнает, что его бывшие коллеги упражняются в стрельбе по его портрету, а в России принят закон, разрешающий уничтожать изменников родины в любой стране мира. Всего через несколько месяцев, в ноябре 2006 года Литвиненко отравят радиоактивным полонием-210», — говорится в описании оперы на сайте фестиваля Grange Park Opera.

Также сообщается, что в основе сюжета реальная история главного героя, рассказанная через его воспоминания и видения будущего с использованием кадров исторической хроники.

Оперу написал композитор Энтони Болтон на либретто Кит Хескет-Харви. Ее постановку осуществит режиссер Стивен Медкаф, дирижировать премьерой будет Стивен Барлоу.

Партию Литвиненко исполнит Эдриан Двайер, партию Марины, жены Литвиненко, — Ребекка Боттон, партию журналистки Анны Политковской — Оливия Рэй, партию Андрея Лугового, предполагаемого убицы Литвиненко, — Эдмунд Дэнон. Исполнители ролей олигарха Бориса Березовского и главы КГБ будут объявлены дополнительно.







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