«Москино» представит ретроспективу Тарковского

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С 1 августа по 29 августа в кинотеатрах сети «Москино» пройдет большая ретроспектива Андрея Тарковского.
Как сообщает пресс-служба «Москино», помимо полнометражных фильмов Андрея Тарковского в программе студенческие короткометражные работы и снятая его сыном документальная картина «Андрей Тарковский. Кино как молитва» — рассказ режиссера о самом себе, в основе которого ранее не публиковавшиеся аудио и видеозаписи хроники съемок, лекций, интервью и встреч со зрителями.
Программа:
Показы пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Салют», «Факел» и «Юность», расписание приводится на сайте «Москино». Стоимость билетов без льгот — от 200 до 380 рублей.
Все художественные фильмы, за исключением отреставрированной копии «Жертвоприношения», будут показаны с 35-мм пленки из синематеки Москино.
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