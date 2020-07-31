«Москино» представит ретроспективу Тарковского

Кадр из фильма «Жертвоприношение» © «Москино»

С 1 августа по 29 августа в кинотеатрах сети «Москино» пройдет большая ретроспектива Андрея Тарковского.

Как сообщает пресс-служба «Москино», помимо полнометражных фильмов Андрея Тарковского в программе студенческие короткометражные работы и снятая его сыном документальная картина «Андрей Тарковский. Кино как молитва» — рассказ режиссера о самом себе, в основе которого ранее не публиковавшиеся аудио и видеозаписи хроники съемок, лекций, интервью и встреч со зрителями.

Программа:

«Сегодня увольнения не будет» (СССР, 1958), реж. Александр Гордон, Андрей Тарковский;

«Каток и скрипка» (СССР, 1960), реж. Андрей Тарковский;

«Иваново детство» (СССР, 1962), реж. Андрей Тарковский;

«Андрей Рублев» (СССР, 1966), реж. Андрей Тарковский;

«Солярис» (СССР, 1972), реж. Андрей Тарковский;

«Зеркало» (СССР, 1974), реж. Андрей Тарковский;

«Сталкер» (СССР, 1979), реж. Андрей Тарковский;

«Жертвоприношение» (Швеция-Франция-Великобритания, 1986), реж. Андрей Тарковский;

«Андрей Тарковский. Кино как молитва» (Россия-Италия-Швеция, 2019), реж. Андрей А. Тарковский

Показы пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Салют», «Факел» и «Юность», расписание приводится на сайте «Москино». Стоимость билетов без льгот — от 200 до 380 рублей.

Все художественные фильмы, за исключением отреставрированной копии «Жертвоприношения», будут показаны с 35-мм пленки из синематеки Москино.







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