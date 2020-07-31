Фильмы фестиваля «Докер» покажут в пяти городах России

Кадр из фильма «Уроки любви» © IDFA

С 21 по 30 августа в московском киноцентре «Октябрь» пройдет Международный фестиваль документального кино «Докер», на котором будет представлено 45 фильмов из 30 стран мира. Помимо Москвы показы фильмов из программы фестиваля пройдут в Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле.

С программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте, билеты доступны на сайте «Каро.Арт».

Зрители «Докера-2020» смогут увидеть и обсудить вместе с авторами со всего мира, которые подключатся к обсуждениям по видеосвязи, десятки новых фильмов — призеров и участников престижных международных кинофестивалей, таких как Sundance и кинофестивали в Торонто, Карловых Варах и Локарно. Многие фильмы будут показаны в нашей стране впервые.

Откроет фестиваль премьера польского фильма «Уроки любви» (Lekcja miłości / Lessons of Love), рассказывающего историю Йолы, которая заново открывает себя в свои 69 лет. Фильм был впервые показан на крупнейшем фестивале неигрового кино IDFA в Амстердаме.

Фестиваль состоит из основных конкурсных программ полного и короткого метра, а также из специальных секций: конкурсной программы фильмов об IT-технологиях «Let IT Dok!», программы для детей и семейного просмотра «DOKer Kids», программы «ДОК Терапия», все показы которой пройдут с последующим обсуждением с психологами и психотерапевтами, и Индустриальной программы, включающей в себя мастер-классы и дискуссионные панели.

Фильмы будут соревноваться в восьми номинациях: «Лучший фильм» (Гран-при), «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший звук», «Лучший короткометражный фильм», «Приз зрителей», «Лучший фильм в категории "Let IT Dok!"». Оценивать работы будет международное профессиональное жюри и зрители.







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