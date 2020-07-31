Подростки покажут в Музее Москвы инсталляцию из 85 объектов

© «Каскад. Проект как метод»

9 августа в Музее Москвы откроется выставка-фестиваль «≈ всегда кроме когда нет», на которой участники межинституциональной проектной школы для подростков «Каскад. Проект как метод» покажут 85 реализованных проектов.

В Красном зале музея разместятся тотальные инсталляции, видеоарт, перфомансы, графика, живопись, скульптура, мультфильмы и аудиозаписи. Среди них рассказ о репрессированном дедушке, инсталляция о страхах москвичей, проект «Скамья», рассказывающий о ксенофобии, разговор с бюстом Ленина на тему того, как быть с историческим прошлым, исследование экстремальных увлечений подростков, комната хрущевки и объект «Божьи дети» — о красоте всех людей.

Фестиваль проектной школы для подростков «Каскад. Проект как метод», целью которой является вовлечение их в культурную жизнь города, дает возможность ученикам и учителям выйти за пределы школы и реализовать проект на платформе настоящего музея под руководством тьюторов и приглашенных кураторов.

Выставка прошлого года проходила в галерее современного искусства «Триумф», где были показаны работы более ста подростков — выпускников школы. Выставку за 12 дней посетили более восьми тысяч человек.

В 2020 году отчетная выставка с участием 180 молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет состоится в Музее Москвы. На протяжении учебного года ребята вместе с известными художниками и кураторами работали на трех выставочных площадках (Музей Москвы, галереи «Триумф» и Ground Solyanka) над созданием собственных проектов, концептуально независимых друг от друга. Они исследовали окружающую действительность и самих себя, научились проходить путь от идеи до реализации и размышляли о городской среде.

Гостям фестиваля будет предложено посмотреть за процессом осмысления и исследования городской среды глазами тех, кто определит будущее завтра. По словам создателей, этот проект — единственная возможность посмотреть на сегодняшний день и современную повестку глазами подростка.

В ходе обучения участники разделились на 15 групп, каждая из которых выбрала наиболее подходящий и интересный медиум: перформансы, инсталляции, картины, рисунки, зины, видео- и аудиоработы. Итоговая выставка, строящаяся на равенстве и равноценности 85 проектов, состоит из 15 разделов, соответствующих этим группам: «Искусство действия», «Инсталляция», «Art & Language», «Звуковая среда», «Digital», «Скульптура и графика», «Делаем выставку», «Production», «Музей и город», «Арт-кабаре» , «Мультимедийная журналистика», команды глухих и слабослышащих Deaf Teens, а также региональных участников.

Объекты будут расположены в лабиринте с прозрачными стенами и несколькими входами. На выставке не будет исключительного входа и выхода, так как они подразумевают линейный диктованный маршрут. Несколько одинаковых входов и разветвленная сеть туннелей с тупиками создадут иллюзию хаотичного передвижения.

Главный тезис концепции — объект равно объект. Согласно замыслу подростков-кураторов — равенство объектов в формате выставки лучше всего подчеркивается, если они расположены в случайном порядке. Так не создается иерархии между ними. У каждого посетителя лабиринта формируется уникальный маршрут и личные смысловые связи между работами. Зрителям будет предложено самим использовать механизмы обобщения и осознать их.

Вместе с подростками над их проектами работали Антонина Баевер (художник), Александр Образумов (художник), Анна Титовец (куратор, медиахудожник), Ганна Зубкова (художник), Ирина Петракова (современный художник) , Максим Сергеев (композитор, саунд-дизайнер), Елизавета Коновалова (художник), Дмитрий Хворостов (современный художник), Екатерина Порутчик (куратор), Ольга Широкоступ (куратор), Влад Колесников (куратор), Мария Сарычева (куратор), Ася Терехова (редактор), Павел Архипов (художник), Матвей Осколков-Ценципер (проектировщик), Наталья Зайченко (архитектор) и другие.

Выставка-фестиваль «≈ всегда кроме когда нет» в Музее Москвы продлится до 13 сентября.







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