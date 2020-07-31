Алина Сапрыкина стала главным куратором Всероссийского музея декоративного искусства

Главным куратором – заместителем директора Всероссийского музея декоративного искусства назначена Алина Сапрыкина, в 2013-2019 годах возглавлявшая Музей Москвы.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства.

В задачи главного куратора входит разработка и реализация выставочно-событийной концепции, программирование контента музея, взаимодействие с художниками и институциями.

Под руководством Алины Сапрыкиной уже началась подготовка к главной выставке года «100 историй Всероссийского музея декоративного искусства» и другим событиям, о которых можно будет подробнее узнать на официальном сайте музея. Главный куратор также войдет в жюри конкурса «Придумано и сделано в России», который проводит музейный Центр моды и дизайна.

Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства: «Сегодня музеи ищут новые пути продолжать свою работу. Мы также решили переосмыслить выставочную политику, пересмотреть событийную программу, сосредоточить свое внимание на научной и просветительской деятельности, придумать новые формы взаимодействия аудитории с нашими коллекциями. Поиск идей, их умных и оригинальных воплощений требует привлечения новых сил. Кураторская практика уже давно стала ключевой в создании новых смыслов, новаторских механизмов репрезентаций и новой атмосферы. Поэтому я решила пригласить в этой роли выступить Алину Сапрыкину, состоявшегося профессионала».

Алина Сапрыкина: «В этот непростой период мне хотелось бы помочь Всероссийскому музею декоративного искусства найти новые пути развития и, сосредоточившись на главной ценности музея — его коллекции — максимально интересно и разнообразно донести ее до аудитории. От куратора в современном музее зависит, как музей показывает себя людям, чем привлекает внимание. Мне близки темы — декоративное, прикладное, народное искусство, а также актуальные мода и дизайн, которые появились здесь некоторое время назад. Возможность предложить новые способы, какими музей мог бы рассказать об этих темах — ответственная задача».

Алина Сапрыкина окончила философский факультет и аспирантуру МГУ. Куратор и организатор выставок, работала арт-директором Центра дизайна Artplay, первого в Москве арт-кластера, также участвовала в запуске и стартовых проектах Музея современного искусства «Гараж». С 2013 по 2019 год была директором Музея Москвы, за это время провела его модернизацию и ребрендинг, разработала современную концепцию, открыла новые направления деятельности, увеличив в несколько раз посещаемость и прибыль.

Всероссийский музей декоративного искусства, основанный в 1981 году, объединил в своих фондах произведения декоративного искусства XVII–XXI веков. Музей располагается в центре Москвы в комплексе зданий — памятнике архитектуры XVIII–XX веков, известном как «Дом графа Остермана». В коллекции насчитывается более 250 тысяч экспонатов, среди которых работы народных мастеров и произведения современных авторов, изобразительные материалы по истории художественных промыслов, собрание редких книг и рукописей.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU