В московский книжный магазин «Ходасевич» пришла полиция

© Мария Черных

Сегодня, 30 июля, сотрудники полиции устроили проверку в книжном магазине «Ходасевич» в центре Москвы.

Как сообщает фейсбук магазина «Ходасевич», полицейские пришли по заявлению представителей прокремлевского движения SERB.

«Активисты SERB устроили скандал, распугали всех покупателей, оказывали давление на продавцов, — говорится в сообщении. — Силовики угрожают, что на место приедет следственная группа. Работа магазина оказалась парализована».

В независимом экспериментальном магазине «Ходасевич» продаются книги гуманитарной направленности — нон-фикшн, книги по литературоведению, философии и социальным наукам, проза, поэзия, детские книги, букинистика. Магазин сотрудничает с известными издательствами, такими как Ad Marginem, Corpus, «НЛО», Kolonna, «Новое издательство», «Азбука», «Издательство Ивана Лимбаха», «Лимбус-пресс».







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