Составлен рейтинг самых популярные книг в местах заключения

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опубликовала рейтинг самых читаемых книг среди осужденных. Первые места заняли «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание» и «Граф Монте-Кристо».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр ФСИН, рейтинг был составлен в рамках акции «Твои друзья — книги», посвященной любимым книгам.
В первую десятку вошли:
Также в числе самых читаемых писателей Теодор Драйзер, Эрих Мария Ремарк, Борис Акунин, Гузель Яхина, Николай Гоголь, Дарья Донцова и Александр Солженицын. Самыми популярными поэтами оказались Сергей Есенин, Александр Блок, Анна Ахматова и Марина Цветаева.
«В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью пользуются любовные романы, а в воспитательных колониях — приключенческая литература», — пояснили в информационном центре ФСИН.
В российских исправительных учреждениях работают 1137 библиотек, при которых организовано более 700 читальных залов. Книжный библиотечный фонд составляет более 5 млн печатных изданий, на одного подозреваемого, обвиняемого и осужденного приходится в среднем по 100 книг.
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