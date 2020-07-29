Составлен рейтинг самых популярные книг в местах заключения

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опубликовала рейтинг самых читаемых книг среди осужденных. Первые места заняли «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание» и «Граф Монте-Кристо».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр ФСИН, рейтинг был составлен в рамках акции «Твои друзья — книги», посвященной любимым книгам.

В первую десятку вошли:

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова «Преступление и наказание» Федора Достовского «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма «Война и мир» Льва Толстого «Три мушкетера» Александра Дюма «Братья Карамазовы» Федора Достовского «Отверженные» Виктора Гюго «Тихий Дон» Михаила Шолохова «Анна Каренина» Льва Толстого «Воскресение» Льва Толстого

Также в числе самых читаемых писателей Теодор Драйзер, Эрих Мария Ремарк, Борис Акунин, Гузель Яхина, Николай Гоголь, Дарья Донцова и Александр Солженицын. Самыми популярными поэтами оказались Сергей Есенин, Александр Блок, Анна Ахматова и Марина Цветаева.

«В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью пользуются любовные романы, а в воспитательных колониях — приключенческая литература», — пояснили в информационном центре ФСИН.

В российских исправительных учреждениях работают 1137 библиотек, при которых организовано более 700 читальных залов. Книжный библиотечный фонд составляет более 5 млн печатных изданий, на одного подозреваемого, обвиняемого и осужденного приходится в среднем по 100 книг.







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