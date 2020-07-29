 
17:42 30 июля 2020Новости
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Составлен рейтинг самых популярные книг в местах заключения

News_detailed_picture© balashover.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опубликовала рейтинг самых читаемых книг среди осужденных. Первые места заняли «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание» и «Граф Монте-Кристо».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр ФСИН, рейтинг был составлен в рамках акции «Твои друзья — книги», посвященной любимым книгам.

В первую десятку вошли:

  1. «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова
  2. «Преступление и наказание» Федора Достовского
  3. «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма
  4. «Война и мир» Льва Толстого
  5. «Три мушкетера» Александра Дюма
  6. «Братья Карамазовы» Федора Достовского
  7. «Отверженные» Виктора Гюго
  8. «Тихий Дон» Михаила Шолохова
  9. «Анна Каренина» Льва Толстого
  10. «Воскресение» Льва Толстого

Также в числе самых читаемых писателей Теодор Драйзер, Эрих Мария Ремарк, Борис Акунин, Гузель Яхина, Николай Гоголь, Дарья Донцова и Александр Солженицын. Самыми популярными поэтами оказались Сергей Есенин, Александр Блок, Анна Ахматова и Марина Цветаева.

«В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью пользуются любовные романы, а в воспитательных колониях — приключенческая литература», — пояснили в информационном центре ФСИН.

В российских исправительных учреждениях работают 1137 библиотек, при которых организовано более 700 читальных залов. Книжный библиотечный фонд составляет более 5 млн печатных изданий, на одного подозреваемого, обвиняемого и осужденного приходится в среднем по 100 книг.


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