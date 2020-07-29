Вышел подкаст Алексея Мунипова о современной музыке

© «Либо/либо»

Сегодня, 29 июля, студия «Либо/либо» выпустила подкаст «Фермата» музыкального критика и куратора Алексея Мунипова о том, как пандемия и карантин меняют музыку.

Подкаст доступен для прослушивания в стриминговом сервисе «Яндекс.Музыка».

Как сообщает пресс-служба студии «Либо/либо», первый сезон «Ферматы» целиком посвящен музыке изоляции. Зачем люди сочиняют песни про коронавирус и другие смертельные болезни, и что это говорит о нас? Как звездные музыканты выживают на карантине, когда отменяются все концерты и туры? Влияет ли пандемия на музыку, которая пишется прямо сейчас?

Каждую неделю Алексей Мунипов разговаривает о нынешнем странном времени с людьми из самых разных сфер, ставит новую музыку и вспоминает старую.

«Я выросла в семье музыкантов. Поэтому во время карантина сразу все мои близкие мгновенно и надолго потеряли работу — отменились концерты, уроки, репетиции, жизнь перевернулась. Это произошло с миллионами музыкантов в мире. Им пришлось искать себе применение и осваивать новые форматы. И когда Алексей Мунипов предложил исследовать, как карантин меняет музыку, нам с коллегами показалось, что это отличный способ осмыслить трансформацию, которая происходит прямо сейчас», — говорит генеральный директор студии подкастов «Либо/либо» Лика Кремер.







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