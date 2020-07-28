Назначен новый главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета

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Сегодня, 28 июля, балетной труппе Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского был представлен новый главный балетмейстер. Им стал Антон Пимонов, который последние годы был хореографом и заместителем художественного руководителя екатеринбургского театра «Урал Опера Балет».
Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, Антон Пимонов сменил в должности главного балетмейстера Алексея Мирошниченко, возглавлявшего Пермский балет с 2009 года.
«Эпоха Алексея Мирошниченко в Пермском театре оперы и балета была яркой, динамичной и насыщенной событиями, — приводит пресс-служба слова генерального директора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова. — Уровень балетной труппы театра сегодня — это, несомненно, его заслуга. И в будущем мы хотим видеть его в нашем театре в качестве приглашенного хореографа».
«Антон Пимонов, который с сегодняшнего дня встает у руля пермской балетной труппы, — молодой, динамичный, сильный, стильный, самостоятельный и очень талантливый хореограф из Санкт-Петербурга. У него серьезная репутация в профессиональном сообществе. Вдобавок он получил важный опыт управления труппой, будучи заместителем Вячеслава Самодурова в Урал Балете в Екатеринбурге», — добавил Борисов.
«История Пермского балета от момента зарождения труппы и до сегодняшнего дня складывалась благодаря усилиям выдающихся творческих личностей, а в последние годы была связана с деятельностью Алексея Мирошниченко. Работа с труппой, которая находится на таком подъеме, — без сомнения, взывает к космической ответственности», — сказал Антон Пимонов.
Новый главный балетмейстар поделился творческими планами: «Вектор дальнейшего развития труппы складывается из нескольких составляющих. Классический репертуар XIX–ХХ веков как основа, плюс спектакли Алексея Мирошниченко, плюс новые названия из классики и известные балетные постановки, которые прежде в Перми и в России не исполнялись. И конечно, лично мне как хореографу хотелось бы перейти к крупной форме спектакля».
Антон Пимонов в 1999 году окончил Академию русского балета имени А.Я. Вагановой и в том же году был принят в Мариинский театр. Дебютировал там как хореограф в 2012 году, также сотрудничал с Театром балета имена Якобсона в Петербурге, «Балетом Москва», балетной труппой Большого театра, Пермским хореографическим училищем. В 2017 году был награжден премией «Золотая маска» за спектакль «Скрипичный концерт №2» на музыку Прокофьева. В 2017–2020 годах работал заместителем художественного руководителя балета и хореографом в театре «Урал Опера Балет» (Екатеринбург).
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