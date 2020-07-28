Международный фестиваль видеоарта пройдет на «Винзаводе»

© «Сейчас&Потом»

Работы 48 художников из 22 стран будут показаны с 21 октября по 11 ноября в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве на X Международном фестивале видеоарта «Сейчас&Потом». Тема юбилейного фестиваля – «Возможность цвета».

Как сообщают организаторы фестиваля, Центр медиаискусства «Сейчас&Потом», в этом году они получили около 800 заявок от художников из 63 стран мира.

В пространстве Цех Красного на территории «Винзавода» будут показаны работы 48 художников из 22 стран: России, Франции, Австралии, Бразилии, США, Японии, Украины, Колумбии, Голландии, Израиля, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Тайваня, Ирландии, Финляндии, Аргентины, Марокко, Канады, Румынии и Литвы.

Работы всех участников фестиваля будут представлены как многоканальная видеоинсталляция.

В своих произведениях художники размышляют о цвете как об эмоциональных, социальных и культурных метафорах реального и виртуального мира, пространства памяти и возможностей будущего.

Список участников конкурсной и внеконскурсной программ фестиваля «Сейчас&Потом» опубликован на его сайте.

«Конкурсная программа нашего фестиваля будет оцениваться профессиональным международным жюри, — говорит куратор, директор фестиваля «Сейчас&Потом» Марина Фоменко. — В рамках специальной программы "Сейчас&Потом’20" мы покажем проекты известных международных фестивалей видеоарта: Videoformes Digital Arts Festival (Франция), Over the Real Festival (Италия), Suwon Festival (Южная Корея), Waley Art (Тайвань), а также работы авторов из Дагестана и Бельгии. Традиционно будет и параллельная программа, в которую мы включаем перформансы, авторские встречи с художниками, кураторские экскурсии».







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