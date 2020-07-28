Александр Иличевский расскажет онлайн о своем новом романе

© Центр Вознесенского

Сегодня, 28 июля, Центр Вознесенского и проект «Литературные РЕШения» Редакции Елены Шубиной проводят онлайн-встречу с писателем Александром Иличевским, приуроченную к выходу его романа «Чертеж Ньютона».

Начало в 19:30, для того, чтобы получить ссылку на трансляцию, требуется регистрация.

Модерировать разговор с Александром Иличевским о философии и поэтике литературного текста будет главный редактор книжного сервиса MyBook, литературный критик Екатерина Писарева.

«Александр Иличевский (р. 1970) — прозаик и поэт, лауреат премий "Русский Букер" ("Матисс") и "Большая книга" ("Перс"), — говорится в издательской аннотации. — Герой его нового романа "Чертеж Ньютона" совершает три больших путешествия: держа путь в американскую религиозную секту, пересекает на машине пустыню Невада, всматривается в ее ландшафт, ночует в захолустных городках; разбирает наследие заброшенной советской лаборатории на Памире, среди гор и местных жителей с их нехитрым бытом и глубокими верованиями; ищет в Иерусалиме отца — известного поэта, мечтателя, бродягу, кумира творческих тусовок и знатока древней истории Святой Земли».







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