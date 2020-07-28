Beat Film Festival и музей «Гараж» покажут совместную кинопрограмму

Кадр из фильма «Крестон» © Beat Film Festival

С 10 по 13 августа в летнем кинотеатре Garage Screen пройдут показы совместной кинопрограммы Международного фестиваля документального кино о музыке и новой культуре Beat Film Festival и Музея современного искусства «Гараж».

Как сообщает пресс-служба музея «Гараж», в программу «Garage Screen × Beat: Переписывая реальность» вошли фильмы, которые спорят с канонами документалистики, открыто или завуалированно отказываясь от фиксации действительности — в пользу создания новых историй и смыслов:

ретрофантастический роман о конце человечества, иллюстрированный съемками памятников брутализма в бывшей Югославии («Последние и первые люди»);

cовременные сюжеты о свободе и угнетении, которые возникают вокруг обломков Берлинской стены, находящихся в США («Американский сектор»);

жизнь коммуны рэперов, сбежавших в пустыню, но зависимых от интернета («Крестон»);

хроника дня в захолустном баре, которого на самом деле не существует: завсегдатаев изображают актеры («Разбитый нос, пустые карманы»).

«Реальность, истончившаяся в эпоху постправды и соцсетей, дала еще один сбой с наступлением пандемии — и документальное кино ищет способы высказаться о новом мире, где осязаемое перемешано с виртуальным, а история творится у нас на глазах», — отмечают создатели программы.

Расписание показов приводится на сайте музея «Гараж».

Также в рамках программы «Garage Screen × Beat: Переписывая реальность» пройдут видеосессии Q&A c режиссерами фильмов, организованные при поддержке Посольства США.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.







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