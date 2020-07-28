«Москино» открывает летний кинотеатр в парке «Музеон»

© «Москино»

1 августа в парке искусств «Музеон» в центре Москвы начнет работу первый постоянный летний кинотеатр сети «Москино».

Зрительный зал рассчитан на 300 мест. Как сообщает сайт «Москино», свободная рассадка с соблюдением дистанции, продажа билетов онлайн и их бесконтактная проверка помогут сделать кинопоказы безопасными для зрителей.

В репертуар летнего кинотеатра «Москино Музеон» войдут авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры и классика мирового кинематографа. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами.

Днем в кинотеатре будут проводиться встречи с кинокритиками и режиссерами, лекции и мастер-классы.

В программе 1 августа «Фея» — новая картина Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли, премьера которой состоялась онлайн. Со 2 августа «Москино Музеон» будет площадкой международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival.







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