В Подмосковье пройдет фестиваль «Jazzовые сезоны»

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22 и 23 августа в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоятся концерты VI Международного фестиваля «Jazzовые сезоны», на которых выступят десять ведущих джазовых коллективов из России и других стран.
В этом году среди участников «Jazzовых сезонов» Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Сергей Мазаев, а также трио Олега Аккуратова, певица Fantine и ее группа, квартет Евгения Побожего и группа Plank’s ’Tone.
«Для нас "Джазовые сезоны" — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд, — говорит художественный руководитель фестиваля, саксофонист Игорь Бутман. — Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи, деревьев, усадьба Морозова создает не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай».
В разные годы хедлайнерами фестиваля были Рэнди Бреккер, Джон Бизли, Леон «Фостер» Томас, Трио Джоны Нильссона, квинтет Амброуза Акинмусира, Тони Момрелль, группа Oregon, Московский джазовый оркестр, Олег Бутман, квинтет Сергея Долженкова, Алина Ростоцкая, Юлиана Рогачева, трио Олега Аккуратова, Вадим Эйленкриг и его группа Eilenkrig Crew, Большой джазовый оркестр Петра Востокова, группа Leonid & friends, квинтет Айка Григоряна, группа «Число Пи» и многие другие исполнители.
В 2018 и 2019 году «Jazzовые сезоны» вошли в топ-10 лучших российских джазовых фестивалей под открытым небом.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Московской области
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