Русский музей открыл онлайн-кинотеатр

Начал работу Медиапортал Государственного Русского музея (ГРМ) — онлайн-кинотеатр с круглосуточным доступом к музейной видеоколлекции.

Как сообщает пресс-служба ГРМ, на media.rusmuseum.ru представлено более 150 фильмов, лекций и презентационных роликов, посвященных истории русского изобразительного искусства, творчеству Айвазовского, Щедрина, Кустодиева и других художников, а также истории, коллекции и выставкам Русского музея.

Главная премьера Медиапортала — цикл видеофильмов директора музея Владимира Гусева «Век Русского музея». Цикл впервые представлен широкой аудитории в полном объеме, отмечает «Интерфакс».

До конца лета на Медиапортале можно оформить бесплатную подписку. Помимо видео подписчикам Медиапортала предлагаются тесты по материалам фильмов, альбомы с иллюстрациями и прямые трансляции из Центра мультимедиа.

При поиске видеоресурсов можно воспользоваться фильтрами по видам изобразительного искусства и временным периодам, которые также помогут подписчикам сформировать собственную медиаколлекцию.







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