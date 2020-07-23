Музей Москвы возобновил экскурсии

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Вновь приступил к работе экскурсионный отдел Музея Москвы. На июль-август запланированы прогулки по арбатским переулкам, Пречистенке и Остоженке, особнякам Шехтеля и Носова, а также экскурсии внутри музея – по выставке «Москва для детей и взрослых» и Провиантским складам.

Июльскую программу открыла экскурсия «Московская античность у стен Кремля». До конца июля и в августе состоятся еще шесть экскурсий: «Авангард в арбатских переулках», «В гостях у Шехтеля: путешествие в особняк архитектора», «Встреча с модерном: экскурсия в особняк купца Носова», «Предания роскоши былой — путешествие по Поварской улице», «Прогулка по Замоскворечью» и «Авангард на Красных воротах».

В экскурсии по городу могут одновременно участвовать до 10 человек, продолжительность каждой экскурсии — два часа.

Расписание экскурсий и информация об их стоимости приводятся на сайте Музея Москвы.







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