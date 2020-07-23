Юрий Башмет даст два концерта для врачей в Клину

© Русское концертное агентство

31 июля и 9 августа на VI Фестивале искусств имени П.И. Чайковского в Клину его художественный руководитель Юрий Башмет даст два дополнительных концерта, которые пройдут специально для врачей и волонтеров, борющихся с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Русского концертного агентства, оба концерта состоятся под открытым небом на Большой сцене Государственного мемориального музыкального музея‑заповедника П.И. Чайковского перед гала-концертами открытия и закрытия фестиваля.

На концертах выступят два коллектива Юрия Башмета: камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

VI Фестиваль искусств имени П.И. Чайковского в Клину пройдет с 31 июля по 9 августа, в его программе музыка, драматический театр и балет. Среди главных участников фестиваля в этом году Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Николай Цискаридзе, Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Концерты фестиваля пройдут в формате openair на большой поляне Музея-заповедника, где будет установлена концертная площадка на 600 посадочных мест со специальной рассадкой зрителей, а также на единственной в Подмосковье сцене на воде в парке «Сестрорецкий».

Кроме того, в камерном зале состоятся концерты, посвященные молодому поколению музыкантов. Также в фестивальной программе Вторая Международная музыкальная академия, международная научная конференция, посвященная 180-летию П.И. Чайковского и Школа молодых журналистов, пишущих о культуре.

Весной 2019 года Фестиваль искусств П.И. Чайковского вошел в Европейскую ассоциацию фестивалей, в 2020 году художественным руководителем фестиваля стал Юрий Башмет. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры Московской области.







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