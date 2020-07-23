Лейбл «Топот» создает компиляцию российской импровизационной музыки

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Открыт прием заявок от молодых российских артистов, желающих принять участие в компиляции новой импровизационной музыки, которую до конца года издаст московский лейбл «Топот».
Заявки принимаются онлайн до 1 сентября.
«Если вы играете фри-джаз или пробуете себя в тонкой, чувствительной импровизации, близкой к академической, или же, наконец, любите импровизацию в нойзе-роке и просто шумовой музыке — присылайте нам свою музыку! Для этого заполните несложную форму — описание проекта, состав и инструментарий — и прикрепите трек, который вы видите на будущей компиляции», — говорится в сообщении на странице лейбла «Топот» в фейсбуке.
Основанный семь лет назад лейбл «Топот» занимается изданием и организаций мероприятий новой импровизационной музыки. За это время «Топот» спродюсировал релизы Brom, Baritone Domination, Wozzeck, Evgeny Kukoverov, дуэта Андрея Гурьянова и Дмитрия Курляндского (KGXXX) и других представителей экспериментальной сцены. В прошлом году на «Топоте» вышли альбом квартета Тони Бака, Мазена Кербаша, Магды Майас и Майка Майковски, а также сольный релиз египетского продюсера Юсефа Абузейд.
«Всё это время мы мечтали продвинуться вглубь России и спальных районов двух столиц, чтобы узнать, чем живет ее импровизационная сцена, — пишут создатели компиляции. — Мы решили кинуть клич и устроить опен-колл на создание компиляции молодых артистов, занимающихся интуитивной музыкой. И даже для неё название придумали — "ПОТОП"».
Компиляция выйдет на кассетах и в стримингах осенью 2020 года.
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