В Багдаде похищена куратор Хелла Мевис

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22 июля группа вооруженных людей похитила куратора и арт-менеджера из Германии Хеллу Мевис.

Как сообщает The Art Newspaper Russia, похитители на двух автомобилях подъехали к офису Хеллы Меллис, когда она собиралась ехать домой на велосипеде, и увезли ее в неизвестном направлении.

При Министерстве иностранных дел Германии создан оперативный штаб по расследованию похищения.

«Мы не будем давать никаких открытых комментариев из-за опасений за безопасность жертвы, — рассказал на пресс-конференции министр иностранных дел Германии Хайко Мас. — Министерство начало работать над этим делом и искать пути решения, которые позволят обеспечить безопасность и благополучие жертвы».

Хелла Мевис жила в Багдаде с 2012 года, участвовала в организации независимой художественной группы «Таркиб», работала в культурной институции «Байт Таркиб», оказывающей поддержку молодым иракским художникам. Одной из главных задач «Байт Таркиб» является «создание безопасного пространства для молодежи и женщин Багдада, где они могут воплощать свои идеи на выставках, в публичных выступлениях, на тренингах и мастер-классах». Кроме того, Хелла Мевис сотрудничала с Гете-Институтом.







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