 
18:17 22 июля 2020Новости
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Новый сезон лектория «Носорога» будет посвящен средневековой поэзии о любви

News_detailed_pictureОрфей и Эвридика. Миниатюра из манускрипта начала XV века© The British Library

11 августа начнется третий сезон лектория издательства «Носорог». Курс, посвященный средневековой поэзии о любви, прочитает переводчик еврейской поэзии средних веков и Возрождения Шломо Крол.

«Мы будем беседовать прежде всего о двух совершенно разных поэтических традициях — еврейской и итальянской, которые в последней встрече пересекутся в поэзии итальянско-еврейского поэта Иммануэля Римского», — сообщает сайт «Носорога».

В курсе четыре лекции:

  • 11 августаЛюбовная поэзия средневековых раввинов Испании
    Встреча будет посвящена стихам о любви Золотого века еврейской поэзии в Испании, в частности, появившимся там строфическим стихам — мувашшах. Связаны ли они с возникшей позже поэзией трубадуров и с европейской поэзией на народных языках?

  • 13 августаО пчелах и блохах: об истории одного топоса в европейской эротической поэзии
    Стихи о насекомых, написанные арабом ибн Шухайдом, евреями ибн Габиролем и Альхаризи, христианином Офилием Сергианом и англичанином Джоном Донном.

  • 18 августаКуртуазность и бурлеск: ранняя итальянская поэзия
    Шломо Крол расскажет о возникновении поэзии на итальянском языке, о возвышенной любви куртуазных поэтов, о «сладостном новом стиле», а также о комико-реалистической, бурлескной поэзии, пародирующей высокий идеал куртуазных поэтов и стильновистов.

  • 20 августаНа стыке Запада и Востока: поэзия Иммануэля Римского
    В поэзии Иммануэля Римского — современника Данте, автора итальянских сонетов и первых сонетов на ином, неитальянском, языке — совершенно органично, бесшовно сочетаются еврейско-испанская и итальянская поэтические традиции, куртуазность и бурлеск, сакральное и профанное.


Курс стоит 1000 рублей, каждая лекция в отдельности — 300 рублей.


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