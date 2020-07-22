Новый сезон лектория «Носорога» будет посвящен средневековой поэзии о любви

Орфей и Эвридика. Миниатюра из манускрипта начала XV века © The British Library

11 августа начнется третий сезон лектория издательства «Носорог». Курс, посвященный средневековой поэзии о любви, прочитает переводчик еврейской поэзии средних веков и Возрождения Шломо Крол.

«Мы будем беседовать прежде всего о двух совершенно разных поэтических традициях — еврейской и итальянской, которые в последней встрече пересекутся в поэзии итальянско-еврейского поэта Иммануэля Римского», — сообщает сайт «Носорога».

В курсе четыре лекции:

11 августа — Любовная поэзия средневековых раввинов Испании

Встреча будет посвящена стихам о любви Золотого века еврейской поэзии в Испании, в частности, появившимся там строфическим стихам — мувашшах. Связаны ли они с возникшей позже поэзией трубадуров и с европейской поэзией на народных языках?

13 августа — О пчелах и блохах: об истории одного топоса в европейской эротической поэзии

Стихи о насекомых, написанные арабом ибн Шухайдом, евреями ибн Габиролем и Альхаризи, христианином Офилием Сергианом и англичанином Джоном Донном.

18 августа — Куртуазность и бурлеск: ранняя итальянская поэзия

Шломо Крол расскажет о возникновении поэзии на итальянском языке, о возвышенной любви куртуазных поэтов, о «сладостном новом стиле», а также о комико-реалистической, бурлескной поэзии, пародирующей высокий идеал куртуазных поэтов и стильновистов.