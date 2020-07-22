Новый сезон лектория «Носорога» будет посвящен средневековой поэзии о любви

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11 августа начнется третий сезон лектория издательства «Носорог». Курс, посвященный средневековой поэзии о любви, прочитает переводчик еврейской поэзии средних веков и Возрождения Шломо Крол.
«Мы будем беседовать прежде всего о двух совершенно разных поэтических традициях — еврейской и итальянской, которые в последней встрече пересекутся в поэзии итальянско-еврейского поэта Иммануэля Римского», — сообщает сайт «Носорога».
В курсе четыре лекции:
11 августа — Любовная поэзия средневековых раввинов Испании
Встреча будет посвящена стихам о любви Золотого века еврейской поэзии в Испании, в частности, появившимся там строфическим стихам — мувашшах. Связаны ли они с возникшей позже поэзией трубадуров и с европейской поэзией на народных языках?
13 августа — О пчелах и блохах: об истории одного топоса в европейской эротической поэзии
Стихи о насекомых, написанные арабом ибн Шухайдом, евреями ибн Габиролем и Альхаризи, христианином Офилием Сергианом и англичанином Джоном Донном.
18 августа — Куртуазность и бурлеск: ранняя итальянская поэзия
Шломо Крол расскажет о возникновении поэзии на итальянском языке, о возвышенной любви куртуазных поэтов, о «сладостном новом стиле», а также о комико-реалистической, бурлескной поэзии, пародирующей высокий идеал куртуазных поэтов и стильновистов.
20 августа — На стыке Запада и Востока: поэзия Иммануэля Римского
В поэзии Иммануэля Римского — современника Данте, автора итальянских сонетов и первых сонетов на ином, неитальянском, языке — совершенно органично, бесшовно сочетаются еврейско-испанская и итальянская поэтические традиции, куртуазность и бурлеск, сакральное и профанное.
Курс стоит 1000 рублей, каждая лекция в отдельности — 300 рублей.
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