Музей «Гараж» выдаст стипендии молодым художникам

Кадр из видео Заурбека Цугаева «Инородное свечение. 2019 © Заурбек Цугаев / © Заурбек Цугаев / Музей современного искусства «Гараж»

Сегодня, 22 июля, Музей современного искусства «Гараж» объявил о начале приема заявок на грантовую программу сезона 2020/2021 для художников в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства.

Заявки принимаются на сайте музея «Гараж» до 27 сентября, список победителей будет объявлен на сайте музея «Гараж» до 1 ноября.

Программа грантов учреждена в 2012 году и является одним из центральных элементов деятельности музея по развитию и поддержке отечественной художественной сцены.

Задача программы — обеспечить молодым авторам со всей России возможность развить профессиональные навыки, расширить исследовательские интересы и стать частью современного художественного процесса.

Жюри экспертов в области современного искусства выберет семь победителей, каждый из которых будет получать ежемесячную стипендию в размере 40 000 рублей в течение года. Лауреаты также будут привлекаться к участию в образовательных и выставочных проектах «Гаража».







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