Студия «Либо/либо» и «Золотая маска» запустили подкаст о театре

© «Либо/либо»

Сегодня, 22 июля, вышел первый выпуск подкаста «Как посмотреть» о том, как полюбить театр и разобраться, что в нем происходит. Подкаст создает студия «Либо/либо» вместе с российской национальной театральной премией и фестивалем «Золотая маска».

Подписаться на подкаст «Как посмотреть» можно здесь или на «Яндекс.Музыке».

Каждую неделю по средам журналистка Саша Зеркалева и писательница Лиза Каменская разбираются, как устроен современный театр.

Как ставить пьесу, если в ней нет слов? Почему герои Шекспира на сцене выглядят и говорят, как наши современники? Должны ли актеры играть правдоподобно и считается ли спектакль спектаклем, если актеров в нем вообще нет?

Ответить на эти и другие вопросы ведущим подкаста помогают известные актеры, режиссеры, художники, драматурги, продюсеры и театральные критики. Среди участников проекта актеры Светлана Немоляева, Сергей Чонишвили, Игорь Гордин, Варвара Шмыкова, драматурги Иван Вырыпаев и Михаил Дурненков, режиссеры Дмитрий Волкострелов и Евгений Каменькович, театроведы Алексей Бартошевич и Павел Руднев, художники Зиновий Марголин и Ксения Перетрухина.

Соосновательница студии подкастов «Либо/либо» Лика Кремер:

«У театра есть репутация требовательного искусства. Нужно быть сведущим, чтобы выбрать спектакль, подготовленным, чтобы понять его и сформулировать свои впечатления, прытким, чтобы добыть билеты. Я хорошо знаю это чувство неловкости. Много раз после похода в театр я стеснялась, что чего-то не поняла, — несмотря на то, что окончила Школу-студию МХАТ и несколько лет проработала в театре. Мне нравилось или не нравилось, но я не могла сформулировать, что именно и почему. И вот вместе с "Золотой маской" мы придумали эксперимент.

Журналистка Саша Зеркалева и писательница Лиза Каменская — люди удивительно смелые и остроумные. В каждом эпизоде они ищут ответы на самые стыдные вопросы о театре, разбираются в его правилах и традициях и помогают его полюбить. Многие проекты нашей студии одновременно развлекательные и просветительские, нам нравится жанр инфотейнмента. И мне очень хочется, чтобы слушатели наших подкастов не только получали удовольствие, но и узнавали что-то новое».

Программный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Бейлина:

«Вместе с Ликой Кремер и студией "Либо/либо" мы задумали подкаст чуть раньше, чем случился театральный и глобальный локдаун, но работа над первыми эпизодами шла уже во время карантина, особенно располагающему к размышлениям и исследованиям. Театры и сейчас закрыты и только настраиваются на новый сезон, никто не знает до конца, какие перемены нас ждут —

организационные, социальные, эстетические. Но пока можно разбираться с опытом, стереотипами, возможностями театра и готовиться к его неизбежным новостям. С ведущими подкаста «Как посмотреть» Сашей Зеркалевой и Лизой Каменской разговаривает множество театральных героев. Мы слышим их голоса и приободряемся — всё еще будет».







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