Кинотеатры «Москино» возобновляют работу

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После четырехмесячного перерыва открываются кинотеатры сети «Москино». На первые сеансы зрители смогут попасть уже в полночь 1 августа.

Как сообщает пресс-служба «Москино», билеты продаются на сайте и в мобильном приложении «Москино».

В расписании кинотеатров сети премьеры экранизации романа Джона Кутзее «В ожидании варваров» с Джонни Деппом, Робертом Паттинсоном и Марком Райлэнсом, триллер «Неистовый» с Расселом Кроу, «Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом, «Эмма» по роману Джейн Остин с Аней Тейлор-Джой. Российское кино представлено в репертуаре «Москино» картиной Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским в главной роли и комедией «Хэппи-энд». Вниманию любителей европейского арт-хауса предлагается сборник новелл Роя Андерссона «О бесконечности» и сай-фай о последних днях человечества «Последние и первые люди» с закадровым голосом Тильды Суинтон.

Также на экраны «Москино» выйдут «Джентльмены» Гая Ричи, «Тайная жизнь» Терренса Малика и отреставрированные фильмы Чарли Чаплина «Малыш», «Великий Диктатор», «Новые времена» и «Огни большого города».

1 августа в кинотеатрах «Факел», «Звезда», «Юность» и «Салют» пройдет ретроспектива Андрея Тарковского, в программе фильмы «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия» и «Жертвоприношение». В тот же день «Москино» и образовательный проект «Москва глазами инженера» откроют новый сезон проекта «Экскурсии с кино».

3, 4 и 5 августа в кинотеатре «Москино Космос» пройдут бесплатные показы фильмов-победителей международного конкурса короткометражных фильмов Moscow Shorts.

В программе «Синематека» будет представлена классика советского кинематографа с пленки 35 мм из фильмофонда «Москино». На август запланированы ретроспективы, приуроченные к 75-летию актрисы Екатерины Васильевой и 90-летию Георгия Данелии.

Все сеансы будут организованы с соблюдением мер безопасности, таких как «умная» рассадка для соблюдения дистанции (после покупки билета места вокруг блокируются), ограничение вместимости кинозалов до 50% мест и увеличение промежутков между сеансами увеличены до 30 минут. Фойе кинотеатров размечены для соблюдения социальной дистанции, расставлены санитайзеры, входы в кинозалы оборудованы устройствами для бесконтактной проверки билетов, администраторы будут работать в масках и перчатках.







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