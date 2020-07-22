Алехандро Ходоровски представит свой фильм в проекте MusicAeterna и «КАРО.Арт»

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25 июля MusicAeterna и «КАРО.Арт» продолжат показы шедевров мирового кинематографа, выбранных Теодором Курентзисом, фильмом Алехандро Ходоровски «Танец реальности». Картину зрителям представит сам режиссер.
Фильм будет доступен для просмотра на платформе musicaeterna.org с 19:00 мск в течение суток.
«Танец реальности» (La danza de la realidad / The Dance of Reality) вышел в 2013 году, став первой работой Алехандро Ходоровски за 23 года. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале и была встречена овацией.
Автобиографическая поэма Ходоровски рассказывает о Чили 1930-х годов, о жизни и становлении будущего режиссера в противостоянии деспотизму отца, насмешкам сверстников в условиях тоталитарного режима.
На улицах его родной Токопильи разворачивается калейдоскоп ранних воспоминаний: с монахами и проститутками, отцом, одержимым идеей убить президента, и матерью, одержимой несбывшейся мечтой об оперной сцене. Режиссер, писатель, композитор, «психомаг» закручивает миф вокруг самого себя с легкостью, доступной лишь титану, увлекая в психоделический трип по волнам его памяти.
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