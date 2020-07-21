Garage Screen открывает сезон

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1 августа на площади Искусств в Парке Горького начнет работу летний кинотеатр Garage Screen.
Павильон кинотеатра построен по проекту ереванской архитектурной студии snkh — победителя конкурса на разработку архитектурной концепции летнего кинотеатра, проведенного Музеем современного искусства «Гараж» и КБ «Стрелка».
Расписание приводится в разделе Garage Screen на сайте Музея «Гараж». В программе открытия российские премьеры фильмов «Дни» Цая Минляна и «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су, а также московская премьера «Мартина Идена» Пьетро Марчелло.
Как сообщает пресс-служба музея «Гараж», в этом году в программе Garage Screen появятся три новые регулярные рубрики, а одним из главных событий нового сезона станет появление в кинотеатре проектора для показа фильмов с 35-миллиметровой пленки.
В рубрике «Серебряные копии» будут показаны фильмы, созданные в аналоговую эпоху и предназначенные для проекции с пленки, название отсылает к серебру как к одному из основных элементов, входящих в ее состав.
Рубрика «Счастливые часы» представит авторское кино, выходящее за рамки стандартной длительности и непосредственно работающее с визуализацией времени. В нее включены новаторские фильмы, которые раздвигают границы кино за счет расширения экранного времени и зрительского восприятия времени — уже не только кинематографического, но и физического.
Зрителям рублики «Один раз увидеть» предлагается серия уникальных и, как правило, единственных показов новых фильмов, большая часть которых не выйдет в российский прокат и которые можно будет посмотреть только в Garage Screen. В этой рубрике будет представлено самое разное кино — фестивальное, документальное, экспериментальное, игровое, а также снятое современными художниками.
Также сообщается, что в новом сезоне Garage Screen запланированы совместные программы с российскими кинофестивалями, среди которых международный фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Film Festival и Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. Так, в рамках совместной программы с MIEFF в летнем кинотеатре Garage Screen будет показана первая российская ретроспектива пионерки авангардного квир-кино Барбары Хаммер и международная конкурсная программа, в которую вошли 29 экспериментальных фильмов 2019–2020 годов. Еще одним проектом нового сезона станет совместная программа показов с The Blueprint — независимым онлайн-изданием о моде, красоте и современной культуре.
Летний сезон Garage Screen продлится до октября.
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