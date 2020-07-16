Выход 40-го номера журнала «Воздух» отметят поэтическим вечером

17 июля Центр Вознесенского и поэтический журнал «Воздух» организуют онлайн-презентацию 40-го номера, которая пройдет в формате поэтического вечера.

Начало трансляции в 19:30, регистрация — здесь.

Как сообщают организаторы вечера, в номере, открывающем 15-й год жизни журнала, представлены русскоязычные поэты со всех концов мира: от Сиднея и Мехико до Харькова и Новосибирска.

В качестве эпиграфа для номера выбрана цитата из стихотворения Осипа Мандельштама, благодаря которой и появилось название «Воздух»: «Все стихи я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух».

Героем выпуска стал Кирилл Корчагин с большой публикацией стихов и интервью, а также статьями и отзывами о нем других поэтов.

Помимо стихотворных подборок в журнал вошли специальные рубрики: в рубрике «Воздушные замки» можно прочитать стихи, написанные по-русски иноязычными авторами, а в «Завихрениях» — тексты, созданные русскими авторами, но выдающие себя за переводы.

В собственно переводном разделе опубликованы произведения поэтов из Латвии, Эстонии, Швеции, Польши, США и Кубы, а в специальной региональной рубрике журнала — четверки авторов из Кемерово.

В критическом отделе Виталий Лехциер размышляет о том, чем поэзия близка феноменологии, а Александр Житенев — о визуальном искусстве в стихах Елены Фанайловой. В традиционном разделе опросов 26 поэтов, от Алексея Цветкова до Галины Рымбу, отвечают на сакраментальное «Как вы пишете?», а завершает номер стостраничная хроника поэтического книгоиздания за последние полгода.







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