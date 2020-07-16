В Музее Вадима Сидура пройдет выставка Анны Ротаенко

Анна Ротаенко. Векторная графика. Из серии «Рингтон». 2020 (фрагмент) © Анна Ротаенко

22 июля в Музее Вадима Сидура в Москве откроется персональная выставка Анны Ротаенко «Рингтон», которая продолжает тему исследования локального контекста района Перово.

Конструируя инсталляцию из металлопрокатных материалов, долгие годы служивших утилитарным целям, художница апеллирует к исторической памяти района, который является одной из самых крупных индустриальных зон на карте Москвы, сообщают организаторы выставки.

Ротаенко, отмечают они, опирается на идеи Вадима Сидура, воплощенные в его композициях из серии «Гроб-арт». Созданные из найденных объектов материальной культуры, скульптуры Сидура, предвосхищая будущее, становятся свидетелями противоречий современной цивилизации, так и не нашедших разрешения. В обращении скульптора к миру созданных и выброшенных людьми предметов читается мотив ненужности, изъятости из актуальной повестки, который для Сидура, выключенного официальной властью из советского художественного процесса, носил глубоко личный характер.

Обращаясь к наследию материальной культуры человека, Ротаенко наделяет бывшие в употреблении предметы новым функционалом и смыслом и предлагает взглянуть на вещественный мир с гуманистической точки зрения.

Выставка «Рингтон» в Музее Вадима Сидура продлится до 23 августа.

Анна Ротаенко (р. 1990) — художница, композитор. Живет и работает в Москве. Выпускница Школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко (2016–2018), Maskeliade Music School (2018), Института проблем современного искусства (2015–2016) и Школы современного искусства «Свободные мастерские» (2014—2015). Участница многих групповых выставок и фестивалей, включая VII Московскую международную биеннале современного искусства (2017) и V Московскую международную биеннале молодого искусства «Глубоко внутри» (2016).







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU