Выставка о Донском крематории откроется в Москве

Донской крематорий. Почтовая карточка © Частное собрание

С 16 июля по 31 октября в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет выставка «Донской крематорий», посвященная архитектуре и истории первого московского крематория.

Как сообщают организаторы, выставка, подготовленная галереей «На Шаболовке» совместно с Международным Мемориалом, развивает исследования Музея авангарда, связанные с локальными памятниками истории и архитектуры.

Открытие на Шаболовке первого крематория стало значимым событием в послереволюционной Москве, где агитация за «новый быт», затрагивала все этапы человеческой жизни — от рождения до смерти — и облекалась в авангардные архитектурные формы.

Приспособление храма Серафима Саровского и Анны Кашинской под нужды крематория ознаменовало переход к новому типу похорон, «огненному погребению», и сопровождалось беспрецедентной агитационной кампанией. С начала 1930-х годов новое Донское кладбище жило двойной жизнью: днём здесь проходили торжественные похороны известных людей, а по ночам – тайное захоронение праха репрессированных.

На выставке будут представлены конкурсные проекты и эскизы, фотографии Донского крематория и его интерьеров, отражающие представления архитекторов 1920-х годов об облике современного гражданского похоронного сооружения. Фотографии, кинохроника и архивные документы расскажут истории людей, похороненных при разных обстоятельствах на территории нового Донского кладбища.

В программу выставки «Донской крематорий» войдут лекции культурологов, антропологов, историков и искусствоведов, посвященные новым обрядам и похоронным практикам, отношению к смерти в советской культуре, различные экскурсии, а также цикл рассказов об известных архитекторах, художниках, музыкантах, театральных деятелях 1920–1930-х годов, похороненных в нишах колумбариев, в земле и братских захоронениях.

Кураторы выставки — Лиза Казакова и Павел Паркин. Над выставкой работали Наталья Барышникова, Ксения Гусева, Александра Поливанова, Александра Селиванова, Катерина Телегина, а также Ирина Галкова, Наталья Катаева, Никита Нестеров, Мария Сапожникова, Вера Саяпина, Андрей Сергунькин.







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