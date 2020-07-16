SOUND UP запустил музыкальные резиденции в пространстве «Рихтер»

Yamaha AvantGrand N3X © Yamaha Music

В московском арт-пространстве «Рихтер» началась программа музыкальных резиденций фестиваля актуальной музыки SOUND UP.

Как сообщают организаторы, к участию в музыкальных резиденциях SOUND UP в «Рихтере» приглашены музыканты, свободно перемещающиеся между актуальными поп-трендами, новой инструментальной музыкой и прогрессивными академическими экспериментами:

композитор и пианист Дмитрий Евграфов и его жена, продюсер Виктория Богородская (Москва);

композитор и пианист Игорь Яковенко (Москва);

ударник Алексей Гусаков и саксофонист Анатолий Осипов из джаз-трио Fogh Depot (Москва);

композитор и пианист Глеб Колядин (Петербург).

В течение пятидневных резиденций в историческом особняке в Замоскворечье в ситуации тесного контакта с лидерами культурной жизни Москвы они будут создавать новые музыкальные сочинения.

Резиденции продлятся до 9 августа. Их музыкальные результаты будут представлены 10 сентября на камерном концерте «SOUND UP salon» в саду «Рихтера». Также в программе концерта презентация первой виниловой пластинки SOUND UP с новаторской инструментальной музыкой.

Программа музыкальных резиденций SOUND UP проходит при поддержке компании Yamaha Music, предоставившей гибридный рояль AvantGrand N3X







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