SOUND UP запустил музыкальные резиденции в пространстве «Рихтер»

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В московском арт-пространстве «Рихтер» началась программа музыкальных резиденций фестиваля актуальной музыки SOUND UP.
Как сообщают организаторы, к участию в музыкальных резиденциях SOUND UP в «Рихтере» приглашены музыканты, свободно перемещающиеся между актуальными поп-трендами, новой инструментальной музыкой и прогрессивными академическими экспериментами:
В течение пятидневных резиденций в историческом особняке в Замоскворечье в ситуации тесного контакта с лидерами культурной жизни Москвы они будут создавать новые музыкальные сочинения.
Резиденции продлятся до 9 августа. Их музыкальные результаты будут представлены 10 сентября на камерном концерте «SOUND UP salon» в саду «Рихтера». Также в программе концерта презентация первой виниловой пластинки SOUND UP с новаторской инструментальной музыкой.
Программа музыкальных резиденций SOUND UP проходит при поддержке компании Yamaha Music, предоставившей гибридный рояль AvantGrand N3X
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