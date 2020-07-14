Московская международная книжная ярмарка пройдет в обычном режиме

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На совещании в Роспечати принято решение не переносить и не переводить в онлайн-формат 33-ю Московскую международную книжную ярмарку (ММКЯ).
Об этом сообщает интернет-издание «Современная литература».
ММКЯ пройдет с 2 по 6 сентября, ее площадкой впервые станет Центральный выставочный зал «Манеж». При этом часть мероприятий предполагается провести в онлайн-формате.
Почетный гость ярмарки, Республика Корея, представит свою экспозицию в комбинированном формате. Также предусмотрены «выносные» события, поскольку даты проведения ММКЯ совпадают с празднованием Дня города.
В связи с трудностями, которые испытывает сфера книгоиздания, участникам ярмарки будет бесплатно предоставлена минимальная выставочная площадь. Чтобы компенсировать отсутствие региональных издателей на книжном фестивале «Красная площадь», на площадке ММКЯ будет организована специальная зона.
Кроме того, ММКЯ и Болонская ярмарка детской книги (BCBF) готовят программу, посвященную новой Московской международной детской книжной ярмарке (MICBF), проведение которой запланировано на 2021 год.
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