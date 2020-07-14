Выходит сборник «Новая критика»

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22 июля поступит в продажу книга «Новая критика» – сборник статей, предлагающих новые точки зрения на современную российскую поп-музыку.
Книгу можно будет купить в основных книжных магазинах Москвы и в главных интернет-книжных, первые несколько месяцев она будет доступна только в бумажной версии.
«Новая критика» — проект Института музыкальных инициатив (ИМИ). Автор идеи и редактор сборника — музыкальный критик, редактор, редакционный советник ИМИ, сценарист студии Lorem Ipsum Александр Горбачев.
Книга стала результатом открытого конкурса в рамках проекта «ИМИ.Исследование»: в августе 2019 года экспертное жюри выбрало лучшие заявки из более чем 130 присланных. В итоге в книгу вошли 12 текстов на самые разные темы — от поп-клипов 1990-х до импровизационных сообществ Москвы и Петербурга, от Егора Летова до Славы КПСС, от Жанны Агузаровой до рэпера Yanix. Авторы сборника — студенты и магистранты различных российских и зарубежных университетов (НИУ ВШЭ, ЕУСПб, Университет Манчестера), журналисты, независимые исследователи.
Статьи, составившие сборник, можно условно разделить на несколько тематических блоков. Первый посвящен тому, как в сегодняшней российской музыке присутствует и «работает» наследие советского мифа. Второй — тому, как формировался новый музыкальный и культурный язык в России 1990-х.
Третий блок применяет к анализу популярной музыки гендерную и феминистическую оптику. Четвертый осмысляет российский хип-хоп в широком культурном и урбанистическом контексте. Завершает сборник статья аспиранта Университета Манчестера Марко Биазиоли об истории российского музыкального экспорта — от Бориса Гребенщикова и «Звуков Му» до Shortparis и «Молчат дома».
«Новая критика» — первая книга в серии тематических исследовательских сборников, которые ИМИ планирует выпускать ежегодно. Прием заявок на участие во второй серии «Новой критики» начнется на сайте ИМИ 22 июля, в день выхода книги.
Редактором второго сборника будет музыкальный журналист, автор радиопередачи и книги «Хождение по звукам», ведущий подкастов «От хора до хардкора» и «Шум и яркость» Лев Ганкин. Общей темой второй «Новой критики» станут sound studies — исследования и изыскания в области звука российской и постсоветской популярной музыки.
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