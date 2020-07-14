Школа Masters запускает цикл прогулок по Петербургу

Соборная мечеть Петербурга, 1909-1920 © Школа Masters

Петербургская Школа Masters анонсировала цикл летних прогулок по Петербургу. Их проведут искусствоведы Дмитрий Озерков и Глеб Ершов и литературовед Юлианна Каминская.

14 июля заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков проведет экскурсию «Петроградская сторона начала ХХ века».

18 июля изучение Петроградской стороны продолжится прогулкой с Глебом Ершовым, ее тема — архитектура эпохи конструктивизма.

Июльский цикл завершит 25 июля прогулка «Петербург Достоевского» с литературоведом Юлианой Каминской.

Школа Masters — частный образовательный проект в области искусства, основанный в 2015 году. Миссия школы — познакомить слушателей с историей классического искусства и развить навыки мышления о явлениях современного художественного процесса. В Школе Masters можно прослушать курсы по истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, театра и кино, музыки и литературы, а также посетить лекции и встречи, посвященные актуальным событиям культурной жизни.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU