Школа Masters запускает цикл прогулок по Петербургу

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Петербургская Школа Masters анонсировала цикл летних прогулок по Петербургу. Их проведут искусствоведы Дмитрий Озерков и Глеб Ершов и литературовед Юлианна Каминская.
14 июля заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков проведет экскурсию «Петроградская сторона начала ХХ века».
18 июля изучение Петроградской стороны продолжится прогулкой с Глебом Ершовым, ее тема — архитектура эпохи конструктивизма.
Июльский цикл завершит 25 июля прогулка «Петербург Достоевского» с литературоведом Юлианой Каминской.
Школа Masters — частный образовательный проект в области искусства, основанный в 2015 году. Миссия школы — познакомить слушателей с историей классического искусства и развить навыки мышления о явлениях современного художественного процесса. В Школе Masters можно прослушать курсы по истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, театра и кино, музыки и литературы, а также посетить лекции и встречи, посвященные актуальным событиям культурной жизни.
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