В Брянске появился граффити-портрет Леонида Добычина

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На стене дома на Набережной улице в центре Брянска появился портрет писателя Леонида Добычина (1894-1936?).
Как сообщает паблик «Брянский урбанист», автор портрета — брянская художница Виталия, работа выполнена кистями и фасадной резиновой краской, покрыта антивандальным лаком.
Леонид Добычин переехал с семьей в Брянск в 1918 году и прожил там 16 лет — работал учителем на курсах для переэкзаменующихся, статистиком-экономистом в Губстатбюро и в других учреждениях города. Именно в брянский период состоялась первая публикация его рассказов, была создана бóльшая часть его произведений.
В конце 2016 года на доме №49 по улице Октябрьской, рядом с не сохранившимся домом, где писатель жил с 1927 по 1934 год, была открыта мемориальная доска с надписью: «В своих рассказах он увековечил наш город и его жителей послереволюционной эпохи».
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