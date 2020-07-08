Издательство «Слово» начинает продажу букинистики

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На сайте издательства «Слово» создан раздел под названием «Винтаж», в котором можно купить старые и редкие книги.

«"Винтаж" мы придумали во время захватившей мир пандемии и охватившего всех нас экономического кризиса (но ни в коем случае не кризиса идей), — говорится в сообщении на сайте издательства. — Раз уж финансовых возможностей стало меньше, а желания читать и иметь дома качественные, умные, красивые книги нисколько не поубавилось (даже наоборот), то почему бы не дать возможность читателям покупать некоторые (признаемся, далеко не все, увы) наши старые, новые, редкие, давно забытые, кому-то не пригодившиеся издания; издания не первой свежести, но и не последней, книги второй молодости и бальзаковского возраста... И, что немаловажно, выбирать можно не только книгу, но и ее цену!»

Книги в разделе «Винтаж» в зависимости от их состояния и редкости разделены на три категории: «Ценный экземпляр», «Хороший экземпляр» и «Последняя надежда». Если книга представлена в двух категориях, то купить ее можно по наименьшей цене.

Раздел постоянно пополняется.







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