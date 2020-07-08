Фильм «Петровы в гриппе» выйдет в 2021 году

Премьера фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова состоится в 2021 году.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика Sony Pictures Productions and Releasing Russia. Ранее предполагалось выпустить фильм в прокат до конца 2020 года.

«Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма», — говорится в описании сюжета картины, сопровождающем ее трейлер на YouTube.

Оригинальный сценарий «Петровых в гриппе» написал Кирилл Серебренников, также над картиной работали оператор-постановщик Владислав Опельянц и художник-постановщик Владислав Огай, роли Петровых исполнили Семен Серзин и Чулпан Хаматова. Кроме того, в фильме снялись Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко, Семен Штейнберг, Ольга Воронина, Сергей Дрейден, Юлия Ауг, Елена Морозова, Николай Коляда, Владислав Семилетков и другие актеры.

Съемки завершились в январе 2020 года. Производством фильма занимается кинокомпания Hype Film при поддержке фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и Arte Cinema France. Фильм реализуется в копродукции с Францией, Германией и Швейцарией. Прокатный рейтинг — 18+.

Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» (2016) получил премию «Национальный бестселлер» и приз критического жюри премии «НОС».







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