Гёте-Институт запускает нетворкинг-проект для представителей некоммерческого сектора

Представители некоммерческих, образовательных, культурных организаций и СМИ приглашаются к участию в международной онлайн-конференции Сivil Match, которую организует Гёте-Институт.

Сivil Match пройдет с 24 по 26 июля и станет международной площадкой для презентации лучших кейсов и обмена опытом для представителей некоммерческого сектора. Авторы проектов смогут представить их на конкурс, победители получат финансовую поддержку.

Как сообщает пресс-служба Гёте-Института, участники из стран Европы и Закавказья смогут повысить квалификацию, установить ценные контакты с коллегами, найти партнерские организации и вывести свои проекты на новый уровень. Конференция призвана объединить специалистов некоммерческого сектора из разных стран и дать возможность участвовать в интересных и плодотворных дискуссиях, поделиться идеями и опытом в сфере культуры и образования, повышения медиаграмотности, разрешения конфликтов, а также получить навыки межкультурной коммуникации.

Язык конференции — английский. Желающим принять в ней участие необходимо заполнить онлайн-анкету на английском языке до 22 июля.

Программа:

Civil Match (24–26 июля) — международная нетворкинг-сессия для презентации проектов и установления партнерств. Лучшие проекты будут удостоены призов Cooperation Prize в размере 1000 евро.

Civil Match Forum (21-24 сентября) — участники первого этапа получат возможность представить свои социальные инициативы на конкурс Федерального министерства иностранных дел Германии и получить финансовую поддержку для реализации идеи.



Регистрация участников на Civil Match Forum в сентябре будет открыта после завершения мероприятия в июле.

Civil Match — глобальная инициатива по развитию трансграничного сотрудничества и установлению партнерств между представителями гражданского общества десяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Молдавии, Польши, России, Украины и Франции.

Программу реализует Гёте-Институт в сотрудничестве с некоммерческими организациями Insha Osvita, WECHANGE и Ассоциацией гражданского образования в Восточной Европе при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.







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