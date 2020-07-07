В Москве задержали журналиста Ивана Сафронова

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Сегодня, 7 июля, у своего дома в Москве задержан советник гендиректора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», бывший журналист газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов. Он обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, задержание Ивана Сафронова может быть связано с его прежней журналистской работой и публикациями на военную тему. Другой источник «Интерфакса» предположил, что советника главы «Роскосмоса» задержали в связи с «публикацией по теме военно-технического сотрудничества», его уже вызывали на беседу в ФСБ в прошлом году, «однако речь об уголовном деле тогда не шла».

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что допуска к секретным данным на посту советника гендиректора госкорпорации у Сафронова не было.

Согласно сообщению центра общественных связей ФСБ, Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

В 2010–2019 годах Сафронов работал в издательском доме «Коммерсантъ», затем в газете «Ведомости», освещал деятельность Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и вопросами военно-технического сотрудничества, напоминает «Коммерсантъ». 18 мая 2020 года Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В его новые обязанности входило выстраивание информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий.

ИД «Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку Ивана Сафронова. В нем, в частности, говорится: «Мы, его бывшие коллеги по издательскому дому, продолжаем относиться к нему с безусловным уважением. Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным».

Также сегодня, сообщает «Медуза», прошел обыск у главного редактора издания «Холод», бывшей журналистки «Коммерсанта» и «Медузы» Таисии Бекбулатовой. По сведениям РБК, ее собираются допросить по делу Сафронова.







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