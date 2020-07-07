«Фабрика» откроет сезон выставкой Игоря Поносова

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С 24 июля по 23 августа в зале «Артхаус» Центра творческих индустрий «Фабрика» в Москве пройдет персональная выставка Игоря Поносова «Разрезая стены». Она станет первым проектом нового выставочного сезона «Фабрики».
Как сообщают организаторы, выставка будет открыта для посещения со вторника по воскресенье в определенные часы — сессии, для посещения обязательна предварительная регистрация.
Персональная выставка Игоря Поносова «Разрезая стены» обобщает многолетний опыт работы и взаимодействия художника с объектами городской среды. Вдохновляясь брутальными архитектурными формами и несуразным сочетанием материалов на улицах (рекламные баннеры, фальшфасады), художник осмысляет рутинную повседневность города посредством своих мимикрий и интервенций, имеющих ярко выраженный перформативный характер.
В экспозицию включены фото- и видеодокументации взаимодействий с городской средой, а также графика, коллажи и фотографии, отражающие осмысление городских контекстов России, Германии и Эстонии.
Представленные на выставке работы выполнены автором в период с 2015 по 2020 годы и объединены общей темой поглощения человека современной урбанизированной средой.
Выставка проводится в рамках программы «Фабричные мастерские. Сессия VI» при поддержке notfoundgallery
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