«Фабрика» откроет сезон выставкой Игоря Поносова

© Игорь Поносов

С 24 июля по 23 августа в зале «Артхаус» Центра творческих индустрий «Фабрика» в Москве пройдет персональная выставка Игоря Поносова «Разрезая стены». Она станет первым проектом нового выставочного сезона «Фабрики».

Как сообщают организаторы, выставка будет открыта для посещения со вторника по воскресенье в определенные часы — сессии, для посещения обязательна предварительная регистрация.

Персональная выставка Игоря Поносова «Разрезая стены» обобщает многолетний опыт работы и взаимодействия художника с объектами городской среды. Вдохновляясь брутальными архитектурными формами и несуразным сочетанием материалов на улицах (рекламные баннеры, фальшфасады), художник осмысляет рутинную повседневность города посредством своих мимикрий и интервенций, имеющих ярко выраженный перформативный характер.

В экспозицию включены фото- и видеодокументации взаимодействий с городской средой, а также графика, коллажи и фотографии, отражающие осмысление городских контекстов России, Германии и Эстонии.

Представленные на выставке работы выполнены автором в период с 2015 по 2020 годы и объединены общей темой поглощения человека современной урбанизированной средой.

Выставка проводится в рамках программы «Фабричные мастерские. Сессия VI» при поддержке notfoundgallery







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