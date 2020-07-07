Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу

© Людмила Савицкая

Сегодня, 6 июля, в Пскове вынесен приговор журналистке Светлане Прокопьевой. Второй западный окружной военный суд признал ее виновной в публичном оправдании терроризма и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Текстовую трансляцию из зала суда вела «Медиазона».

С подсудимой также взыщут расходы на проведение экспертиз по делу, ее ноутбук и телефон, изъятые при обыске, конфискованы в пользу государства. В то же время приговор не содержит запрета на профессиональную деятельность.

Уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) было открыто в феврале 2019 года из-за выступления, в котором она размышляла о причинах, побудивших 17-летнего анархо-коммуниста Михаила Жлобицкого устроить осенью 2018 года самоподрыв у входа в Управление ФСБ по Архангельской области.

В эфире радиостанции «Эха Москвы в Пскове» журналистка сказала, что этот поступок связан с социальной и политической обстановкой в стране. Позже текст ее выступления опубликовал сайт «Псковская лента новостей».

Дело Прокопьевой было построено на психолого-лингвистических экспертизах и показаниях свидетелей, заявивших, что их возмутил ее текст о Жлобицком. 3 июля государственный обвинитель запросил для журналистки наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Светлана Прокопьева не признала себя виновной. Ее дело получило широкий международный резонанс, в защиту псковской журналистки выступили Совет по правам человека при Президенте России, Союз журналистов России, Профсоюз журналистов и работников СМИ, ассоциация журналистов и литераторов «Свободное слово», Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Международный Мемориал, Белорусская ассоциация журналистов, Европейская и Международная федерации журналистов, Международный институт прессы, «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов, ПЕН-клуб, Human Rights Watch, ОБСЕ, Amnesty International и другие организации, правозащитники и общественные деятели.

3 июля журналисты провели у здания ФСБ на Лубянке в Москве серию одиночных пикетов в поддержку Светланы Прокопьевой. Сегодня газета «Псковская губерния» сообщила, что в ближайшее время опубликует реквизиты счета для сбора средств в пользу журналистки.







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