Вышел первый выпуск подкаста «Строительство Москвы»

Netflix и тектонические сдвиги мемориальной культуры
Сериал «Неортодоксальная» как проявление «новой этики»7 июля 20201689
Проект «Электронекрасовка» Библиотеки имени Н.А. Некрасова, Архитектурная школа МАРШ и Музей Москвы запустили подкаст «Строительство Москвы» по материалам одноименного журнала, выходившего с 1924 по 1941 год.
Статьи из журнала «Строительство Москвы» читают и обсуждают архитекторы, историки и градостроители, сравнивая страницы архитектурной летописи с современностью, старые проекты — с самыми свежими, а вневременное — с актуальным. Ведущая подкаста — журналист Светлана Кондратьева.
В первом выпуске ректор Архитектурной школы МАРШ Евгений Асс обсуждает со старшим научным сотрудником Музея Москвы Денисом Ромодиным изменения городов. Отправной точкой этого разговора стала статья «Архитектура старой и новой Москвы» 1927 года, посвященная городу в год десятилетия Октябрьской революции. Темы выпуска: отношение к «старой Москве» тогда и сейчас, радикальные изменения города в XX веке, поиск нового языка в архитектуре и роль архитекторов, реставраторов, музеев и профессиональных сообществ в конфликте «старого» и «нового».
Второй выпуск будет посвящен строительству Московского метрополитена, которому в 2020 году исполнилось 85 лет. Впервые о нем написали на страницах журнала «Строительство метро» в 1928 году в статье «Московский метрополитен». Историк архитектуры и куратор выставки «Атлас московского метро» в Музее Москвы Дмитрий Гончарук и архитектор и аналитик агентства стратегического развития «Центр» Мария Седлецкая поговорят о том, как изменилась роль и образ метро за эти годы.
Гостями третьего эпизода станут историк архитектуры и куратор выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» в Музее Москвы Александра Селиванова и преподаватель школы МАРШ Александр Острогорский, а темой — учебные эксперименты и наследие ВХУТЕМАСа в современном архитектурном образовании. Основой для разговора послужит выпуск журнала 1927 года, посвященный работам архитектурного факультета ВХУТЕМАСа с 1920 по 1927 годы.
Послушать первый эпизод подкаста уже можно в Apple Podcasts и на Яндекс.Музыке.
Все платформы, где доступно прослушивание подкаста, приводятся на сайте «Электронекрасовки».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:44Прокуратура запросила 15 лет для Юрия Дмитриева
17:16Открылся Мариинский театр
15:57В Москве задержали журналиста Ивана Сафронова
14:03Юбилейный фестиваль «Край света. Восток» перенесен на 2021 год
12:33Урал Опера Балет представит российскую премьеру оперы Кайи Саариахо
11:44ГЦСИ Арсенал запускает всероссийский конкурс искусствоведческих эссе
6 июля 2020
18:12Начался онлайн-аукцион в поддержку Музея архитектуры
15:42«Фабрика» откроет сезон выставкой Игоря Поносова
14:10Светлану Прокопьеву приговорили к штрафуВсе новости
Сериал «Неортодоксальная» как проявление «новой этики»7 июля 20201689
Айрат Багаутдинов комментирует законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов7 июля 2020672
Алексей Скоробогатов о книге «Венецианка и другие стихотворения» Роберто Муссапи в переводе Марка Гринберга7 июля 2020782
Лучшие сериальные премьеры июля: «Текст. Реальность», «Дивный новый мир», «Проклятие: Начало» и другие7 июля 2020770
Певица, продюсер и художница из Москвы отдает дань почтения культовой группе из Ижевска7 июля 2020666
10 примечательных альбомов месяца: Markscheider Kunst, Vakula, «Ресентименты», 404.zero и другие6 июля 20201533
Акционистка Дарья Апахончич о том, как осмыслить и оплакать убийство6 июля 20201538
Писатель и переводчик Люба Юргенсон — о том, как французские левые отрицали ГУЛАГ, и о том, почему он до сих пор экзотизируется как сугубо русское явление6 июля 20201991
Петербургский Манеж покажет Россию в объективе главных послевоенных фотодокументалистов3 июля 20203943
Две недели накануне коронакризиса. Часть II3 июля 20203333
Директор «Огней Москвы» о друзьях музея, проекте «Увидеть невидимое!» и восстановлении старинного фасада3 июля 20202489
Катрин Милле об организации журнала Art Press, опасностях феминизма и окончательном разрешении спора «модернизма» с «авангардом»2 июля 20204518