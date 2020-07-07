Вышел первый выпуск подкаста «Строительство Москвы»

© «Электронекрасовка»

Проект «Электронекрасовка» Библиотеки имени Н.А. Некрасова, Архитектурная школа МАРШ и Музей Москвы запустили подкаст «Строительство Москвы» по материалам одноименного журнала, выходившего с 1924 по 1941 год.

Статьи из журнала «Строительство Москвы» читают и обсуждают архитекторы, историки и градостроители, сравнивая страницы архитектурной летописи с современностью, старые проекты — с самыми свежими, а вневременное — с актуальным. Ведущая подкаста — журналист Светлана Кондратьева.

В первом выпуске ректор Архитектурной школы МАРШ Евгений Асс обсуждает со старшим научным сотрудником Музея Москвы Денисом Ромодиным изменения городов. Отправной точкой этого разговора стала статья «Архитектура старой и новой Москвы» 1927 года, посвященная городу в год десятилетия Октябрьской революции. Темы выпуска: отношение к «старой Москве» тогда и сейчас, радикальные изменения города в XX веке, поиск нового языка в архитектуре и роль архитекторов, реставраторов, музеев и профессиональных сообществ в конфликте «старого» и «нового».

Второй выпуск будет посвящен строительству Московского метрополитена, которому в 2020 году исполнилось 85 лет. Впервые о нем написали на страницах журнала «Строительство метро» в 1928 году в статье «Московский метрополитен». Историк архитектуры и куратор выставки «Атлас московского метро» в Музее Москвы Дмитрий Гончарук и архитектор и аналитик агентства стратегического развития «Центр» Мария Седлецкая поговорят о том, как изменилась роль и образ метро за эти годы.

Гостями третьего эпизода станут историк архитектуры и куратор выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» в Музее Москвы Александра Селиванова и преподаватель школы МАРШ Александр Острогорский, а темой — учебные эксперименты и наследие ВХУТЕМАСа в современном архитектурном образовании. Основой для разговора послужит выпуск журнала 1927 года, посвященный работам архитектурного факультета ВХУТЕМАСа с 1920 по 1927 годы.

Послушать первый эпизод подкаста уже можно в Apple Podcasts и на Яндекс.Музыке.

Все платформы, где доступно прослушивание подкаста, приводятся на сайте «Электронекрасовки».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU