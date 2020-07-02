Фестиваль «Зеркало» подвел итоги

© Сергей Насонов

30 июня завершился XIV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало», который в этом году впервые проходил в онлайн-формате. Гран-при фестиваля получил фильм «Назир» (Индия-Нидерланды-Сингапур) режиссера Аруна Картика.

Приз за лучшую режиссуру международное жюри присудило картине Фернанды Валадес «Без особых признаков» (Мексика-Испания), приз за профессиональные достижения — фильму Алехандро Телемако Таррафа «Одинокая скала» (Аргентина-Мексика-Катар-Великобритания).

Обладателем приза за вклад в кинематограф Андрея Тарковского стал Михал Лещиловский, режиссер монтажа картины «Жертвоприношение».

Приз жюри молодых критиков «Голос», а также Приз зрительских симпатий по результатам голосования в соцсетях получил фильм Веселы Казаковой и Мины Милевой «Кот в стене» режиссеров (Болгария-Франция-Великобритания).

Церемония закрытия МКФ «Зеркало» прошла в фестивальной студии, специально построенной на территории старинного Юрьевецкого пивоваренного завода. Также, как и на открытии, зрители и участники фестиваля были приглашены в Zoom-зрительный зал, в котором находилось более 100 человек, подключившиеся из России, США, Европы, Израиля и Аргентины.

Всего за шесть дней фестиваля было показано более 30 фильмов в пяти программах. Из фестивальной студии в прямой эфир вышло 33 выпуска, которые вели генеральный продюсер МКФ «Зеркало», кинокритик Константин Шавловский, куратор программы российского кино «Свои», киножурналист Елена Слатина, киножурналист Максим Заговора и продюсер МКФ «Зеркало» Александра Ахмадщина.

Гостями эфиров были Федор Бондарчук, Данила Козловский, Тимур Бекмамбетов, Николай Картозия, Антон Желнов, Денис Катаев, Нигина Сайфуллаева, Константин Лопушанский, Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Константин Бронзит, Оксана Черкасова, Лариса Малюкова, Михал Лещиловский, Юлдус Бахтиозина, а также члены жюри, участники конкурсной программы и организаторы фестиваля в Тромсе.

«“Зеркало” — первый крупный российский кинофестиваль, который решился перейти в онлайн, — говорит генеральный продюсер фестиваля Константин Шавловский. — К сожалению, мы не смогли в этом году привезти фильмы и гостей в Юрьевец. Но зато в этом году мы показали Юрьевец всей России. Наши прямые эфиры на разных платформах в общей сложности посмотрели более 2 млн человек. Зрителей у “Зеркала” больше, чем за все предыдущие годы. Наверное, это и есть главный результат нашего эксперимента — то, что у “Зеркала” появились новые зрители, многие из которых станут гостями следующего, 15-го кинофестиваля «Зеркало», который мы обязательно откроем по традиции здесь, в Юрьевце».

Также на фестивале прошел лекторий «Картина мира», организованный совместно МКФ «Зеркало» и кинотеатром «Пионер». Куратором лектория был литературный критик Сергей Сдобнов, на лектоии выступили философ Борис Гройс, киновед Зара Абдуллаева, художник и писатель Павел Пепперштейн, культуролог Оксана Гавришина и философ Елена Петровская.

Фестиваль «Зеркало» проходил при поддержке онлайн-кинотеатра tvzavr. Более 100 тысяч просмотров собрали на его сайте премьеры и показы фильмов конкурсной и внеконкурсной программы, прямые трансляции встреч с деятелями кино, церемонии открытия и закрытия. Трансляции «Зеркала» также были доступны на портале «Культура.рф» и на его страницах портала в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также в пабликах МКФ «Зеркало». По предварительным данным, число виртуальных посетителей фестиваля превысило 2 млн человек.

Одной из важнейших составляющих МКФ «Зеркало» с 2018 года являются образовательные кампусы. В этом году оба кампуса — документальный и анимационный — проходили онлайн. В анимационном кампусе занимались 25 учащихся художественных школ Ивановской области. На церемонии закрытия фестиваля был показан созданный ими мультфильм.

Участниками документального кампуса стали 50 режиссеров из Ивановской, Нижегородской, Самарской, Казанской областей, Южно-Сахалинска, Обнинска, Портленда и Берлина. На церемонии закрытия они представили трейлер полнометражного документального фильма, монтаж которого будет завершен после фестиваля, а премьера состоится на одном из ведущих российских фестивалей документального кино.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Ивановской области







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